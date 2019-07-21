В МЧС рассказали о ядовитых съедобных грибах

Съедобные грибы могут стать ядовитыми, если выросли на загрязненной почве, предупреждают в МЧС, давая рекомендации россиянам в летний период, сообщает РИА Новости

При сборе грибов необходимо обращать внимание на то, где именно вы это делаете: возле трасс или рядом с промышленными предприятиями, где атмосфера и вода могут быть загрязнены токсичными отходами производства, а также ртутью и свинцом, грибы лучше не собирать.

Спасатели рекомендуют сразу обращаться к врачам, если после употребления грибов в пищу самочувствие ухудшилось. Признаки отравления могут появиться в течение 12-14 часов. Если нет возможности быстро связаться с медиками, нужно обильное питье — не менее пяти-шести стаканов воды подряд или слабого раствора марганцовки, а также вызвать рвоту. Причем повторить все эти действия примерно пять раз. Больного рекомендуется укутать и поить теплой водой или чаем.