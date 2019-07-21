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В МЧС рассказали о ядовитых съедобных грибах 

Рамблер + ещё 15 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Съедобные грибы могут стать ядовитыми, если выросли на загрязненной почве, предупреждают в МЧС, давая рекомендации россиянам в летний период, сообщает РИА Новости.
Какие съедобные грибы считаются в Европе ядовитыми
При сборе грибов необходимо обращать внимание на то, где именно вы это делаете: возле трасс или рядом с промышленными предприятиями, где атмосфера и вода могут быть загрязнены токсичными отходами производства, а также ртутью и свинцом, грибы лучше не собирать.
Спасатели рекомендуют сразу обращаться к врачам, если после употребления грибов в пищу самочувствие ухудшилось. Признаки отравления могут появиться в течение 12-14 часов. Если нет возможности быстро связаться с медиками, нужно обильное питье — не менее пяти-шести стаканов воды подряд или слабого раствора марганцовки, а также вызвать рвоту. Причем повторить все эти действия примерно пять раз. Больного рекомендуется укутать и поить теплой водой или чаем.
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Общество
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