В МЧС дали рекомендации по сбору грибов

В МЧС рекомендовали не собирать грибы, выросшие в загрязнённой местности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Как указывают спасатели, при сборе грибов надо внимательно следить не только за тем, являются ли они ядовитыми, но и за местностью, где они выросли.

Так, например, съедобные грибы становятся ядовитыми, когда растут в загрязнённых природных условиях, рядом с промышленными предприятиями или автотрассами, где в атмосферу или воду выбрасываются токсичные отходы, а также ртуть и свинец.

Ведомство подчёркивает, что при ощущении недомогания после употребления грибов, нужно без промедлений обратиться к врачу. Первые признаки отравления могут проявиться в течение 12-14 часов, и если не принять срочных мер, через два–три дня лечение может быть уже бесполезным.

Также в МЧС отмечают, что при отсутствии возможности оперативно получить медпомощь, надо выпить подряд от пяти до шести стаканов воды или слабого раствора марганцовки и пальцами надавить на корень языка, чтобы вызвать рвоту. Процедура будет более эффективной, если её повторить примерно пять раз.

Ранее СК начал проверку после того, как семья из четырёх человек отравилась грибами в Подмосковье.

8 июля ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с «Известиями» оценила калорийность грибов.