Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС дали рекомендации по сбору грибов 

RT на русском + ещё 13 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В МЧС рекомендовали не собирать грибы, выросшие в загрязнённой местности.
Какие съедобные грибы считаются в Европе ядовитыми
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Как указывают спасатели, при сборе грибов надо внимательно следить не только за тем, являются ли они ядовитыми, но и за местностью, где они выросли.
Так, например, съедобные грибы становятся ядовитыми, когда растут в загрязнённых природных условиях, рядом с промышленными предприятиями или автотрассами, где в атмосферу или воду выбрасываются токсичные отходы, а также ртуть и свинец.
Ведомство подчёркивает, что при ощущении недомогания после употребления грибов, нужно без промедлений обратиться к врачу. Первые признаки отравления могут проявиться в течение 12-14 часов, и если не принять срочных мер, через два–три дня лечение может быть уже бесполезным.
Также в МЧС отмечают, что при отсутствии возможности оперативно получить медпомощь, надо выпить подряд от пяти до шести стаканов воды или слабого раствора марганцовки и пальцами надавить на корень языка, чтобы вызвать рвоту. Процедура будет более эффективной, если её повторить примерно пять раз.
Ранее СК начал проверку после того, как семья из четырёх человек отравилась грибами в Подмосковье.
8 июля ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с «Известиями» оценила калорийность грибов.
RT на русском: последние новости
В Петербурге не исключили появления арт-объекта на месте «Крестов» Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии В СПЧ назвали абсурдом предложение обменять Вышинского на Сенцова
Комментарии1
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Брошен вызов». США увидели угрозу в военной доктрине РФ9
Насильников россиянки в Барселоне отпустили2
Россию заподозрили в причастности к захвату танкера455
Фото секретного американского танка появились в Сети28
Панама захотела снять флаг с пропавшего танкера2
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
00:43
Раскрыта тайная сделка Пугачевой
Шоу-бизнес
04:34
«Брошен вызов». США увидели угрозу в военной доктрине РФ
Армия Войска
02:07
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
01:16
Пентагон напуган: что выяснила разведка США
Армия Статьи
02:01
ВСУ атаковали Донбасс
В мире Статьи
01:35
К Агибаловой пришла беда
Шоу-бизнес
01:54
Ждем новых оскорблений? Габуния вернется на «Рустави 2»
В мире Статьи
01:10
Названы доходы Ангелы Меркель
В мире Европа
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение