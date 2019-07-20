Конфликт с Грузией: мстить или простить?

Матерное выступление журналиста «Рустави 2» Георгия Габунии не прошло бесследно. В Госдуме предложили завести на него уголовное дело, а в отношении Грузии — применить жесткие санкции. Однако против высказался Путин: «Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу».

— Президент Путин, в отличие от Госдумы, принял взвешенное решение. Теперь осталось решить вопрос авиаперелетов. Безусловно, и Россия , и Грузия должны двигаться в мирном направлении. То, что происходит сейчас, на руку только радикальной грузинской оппозиции, для которой визит российского депутата стал поводом для начала волнений. Правительство Грузии пытается эту оппозицию прижать, а Госдума ей подыгрывает — никакой логики.

— Нельзя сказать, что я часто выступаю в Грузии. Не чаще, наверное, чем другие артисты. Но я пережила войну — с двух до девяти лет. Фашисты бомбили, убивали, поэтому к любым военным действиям и решениям у меня отрицательное отношение. Не хочу даже это себе представлять. Пусть все будет мирно.

— Я за жесткий ответ. За то, чтобы против этого парня было возбуждено уголовное дело. Я бы ввел и жесткие санкции. Но президент поступил, как подобает мужчине и офицеру — снисходительно: целая страна не виновата из-за одного сумасшедшего. И все-таки была реакция грузинского народа, который осудил журналиста. В нашей стране живет множество грузин, которыми мы гордимся.

— Мне понравилось то, как ответил президент. Благородно и умно, так и надо реагировать на конфликты. Сейчас я смотрю, как наша Дума требует ввести всевозможные санкции, все запретить, включая вино и боржоми… В Грузии много очень достойных людей. Когда мне говорят: «Амаяк Акопян — фокусник», я отвечаю: «Нет, ребята. Я — актер-иллюзионист, а настоящие фокусники у нас — депутаты и олигархи».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2019 под заголовком «Грузия: мстить или простить?».