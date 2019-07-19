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Российская семья попросила убежища у Меркель после того, как чиновники отказали ей в соцвыплатах 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: «Не входить — смерть», — гласит подпись на доме Исаевых Фото: Readovka
Семья Исаевых из Прокопьевска Кемеровской области попросила убежища у канцлера Германии Ангелы Меркель и у генсека ООН Антониу Гутерриша. Такое решение было принято после отказа чиновников оказать помощь семье, сообщает Readovka. Надпись с обращением к Меркель и Гуттеришу Исаевы оставили на стенах свое дома.
«Семья Исаевых хочет, чтобы им заплатили соцвыплаты. Чиновники отказались тратить бюджетные деньги на семью», — говорится в сообщении Readovka.
Исаевы считают, что чиновники хотят их отравить. Соответствующие надписи люди также оставили на стенах своего дома. Администрация Прокопьевска пока никак не отреагировала на данную ситуацию.
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Общество , Антониу Гутерриш , ООН , Германия , Кемеровская Область , Прокопьевск
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