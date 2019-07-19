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РПЦ предостерегла художников от «проповедей» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Председатель Синодального отдела Московского патриархата Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал людей искусства «не учить как нужно жить». Он назвал превращение художника в проповедника «свидетельством кризиса художественного».
В качестве примера Легойда привёл Льва Толстого, который в эпилоге к роману «Война и мир» «из гениального художника превратился в морализатора среднего уровня». Он отметил, что посетил много творческих православных фестивалей и впечатление от них печальное.
Такое замечательное всё, так всё правильно сказано — только смотреть невозможно. Потому что нет даже искры таланта. Или стихи, которые нам присылают тоннами, «пусть узнают все вокруг, что Христос наш лучший друг», это же чудовищно! — продолжил глава отдела.
При этом Легойда подчеркнул, что в православной Церкви нет догмата, который заставляет любить или ненавидеть то или иное произведение искусства, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл посетил открытие мемориального комплекса «Всем пострадавшим за Христа в годы репрессий» в Сергиевом Посаде. Во время выступления он объяснил, чем гламур отличается от святости.
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Общество , Лев Толстой , Владимир Легойда , РПЦ , РИА Новости
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