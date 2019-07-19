К гей-паре с детьми в Москве пришли с обыском

Следственные действия прошли в отсутствие хозяев.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЛГБТ-сообщества «Выход», силовикам пришлось вскрывать квартиру. Хозяев об обыске не уведомили, на допрос или следственные действия их не вызывали.

Ранее сообщалось, что в отношении работников отдела соцзащиты было возбуждено уголовное дело по факту передачи детей в гомосексуальную семью. Сотрудников подозревают в том, что из-за их попустительства были нарушены права детей и интересы государства.

Об этой гей-паре стало широко известно в июне, когда один из детей попал в больницу с подозрением на аппендицит. Ребёнок рассказал, что живёт с братом и двумя папами. После этого мужчин допросили. По версии следствия, они воспитывают двух мальчиков с 2010 года.