Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К гей-паре с детьми в Москве пришли с обыском 

Говорит Москва + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Следственные действия прошли в отсутствие хозяев.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЛГБТ-сообщества «Выход», силовикам пришлось вскрывать квартиру. Хозяев об обыске не уведомили, на допрос или следственные действия их не вызывали.
Ранее сообщалось, что в отношении работников отдела соцзащиты было возбуждено уголовное дело по факту передачи детей в гомосексуальную семью. Сотрудников подозревают в том, что из-за их попустительства были нарушены права детей и интересы государства.
Об этой гей-паре стало широко известно в июне, когда один из детей попал в больницу с подозрением на аппендицит. Ребёнок рассказал, что живёт с братом и двумя папами. После этого мужчин допросили. По версии следствия, они воспитывают двух мальчиков с 2010 года.
Говорит Москва: последние новости
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России СМИ: родственники насильно увезли в Чечню сбежавшую из дома в Москве девушку
Общество , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин устроил разнос чиновникам144
Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию43
Подруга Меркель угрожает России53
Стало известно о тайных переговорах России по MH17258
13-летний мальчик угнал два самолета2
Видео
00:43
«Где мой муж?»: Пугачева потеряла Галкина
Шоу-бизнес
05:11
«Он утонул»: Путин дал обещание мальчику
Общество
00:54
ФСБ добавят новых полномочий
Политика
01:09
Чеченка с двумя детьми пропала в Москве
Происшествия
00:27
Россия приняла решение по грузинским винам
Политика В мире
02:47
Восемь пострадавших: что случилось с Boeing в Шереметьево
Происшествия
03:30
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Общество
00:24
На Большой кольцевой линии метро произошел сбой
Новости Москвы
02:18
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Оружие Армия
00:31
Врачи рассказали о тяжелом состоянии Чуриковой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение