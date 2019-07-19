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Патриарх Кирилл раскритиковал «гламурные потуги» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего визита в Сергиев Посад объяснил разницу между гламуром и святостью.
В ходе визита патриарх Кирилл открыл мемориальный комплекс, посвященный «Всем пострадавшим за Христа в годы репрессий», передает РИА «Новости».
Обращаясь к паломникам в Троице-Сергиевой лавре, он пояснил, что современное слово гламур не несет в себе никакого духовного содержания.
«У святителя Иоанна Златоуста находим слова «со святостью связано великолепие, потому что великолепие это и есть святость». В современном жаргоне для чисто внешнего великолепия есть иное слово — гламур. За ним не может быть ни святости, ни какого бы то ни было духовного содержания. Гламур — это внешняя привлекательность при внутренней пустоте», — сказал патриарх Кирилл.
По его словам, современные фильмы или телепрограммы можно оценить как гламур, «попытку придать внешнюю привлекательность при очень бедном ничтожном, с точки зрения нравственности, содержании».
Также предстоятель Русской православной церкви отметил, что «все обрамляется в очень дорогое обличие и стоит огромных денег», однако «гламурные потуги» ничего не дают «сознанию и душам людей».
При этом, по его словам, церковь не против желания достойно выглядеть, хорошо одеваться и иметь хорошие манеры, но только если это «сочетается с активной работой над внутренним содержанием».
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Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ , РИА Новости
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