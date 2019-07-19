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Умер актер Август Милованов, сыгравший в сериале «Государственная граница» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Народный артист Белоруссии Август Милованов, сыгравший главу ОГПУ Вячеслава Менжинского в телесериале "Государственная граница", скончался на 83-м году жизни, сообщается в пятницу на сайте минского Национального академического театра имени Янки Купалы, где долгое время работал актер.
"Девятнадцатого июля ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и невероятной силы артист Август Лазаревич Милованов", — говорится в сообщении.
Прощание состоится на главной сцене театра, о времени гражданской панихиды и месте погребения сообщат позднее, отметили в театре.
Август (Августин) Милованов родился в 1937 году в Сталинграде, в 1961 году окончил Театрально-художественный институт. Работал в театрах в Волгограде и в Витебске, затем стал одним из ведущих артистов в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в Минске. В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста Белоруссии. В 2012 году ушел со сцены на фоне проблем со здоровьем и микроинсульта.
Он сыграл художника Кондратия Степановича в детской картине "Бронзовая птица", главу ОГПУ Менжинского в телесериале "Государственная граница", также снимался в других художественных фильмах и российских сериалах.
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Комментарии
Общество , Видео , Вячеслав Менжинский
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