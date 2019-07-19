Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру

У ветерана отобрали подаренную Путиным квартиру

Жительница Екатеринбурга отсудила у своего деда-ветерана право собственности на жильё, которое пенсионер получил по указу президента России Владимира Путина сообщает Ura.ru. Пожилому человеку разрешили жить в квартире, но распоряжаться ею будет внучка.

Отмечается, что ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ситдиков получил квартиру на улице Электриков на условиях соцнайма в 2013 году. Позже жильё, в котором пенсионер проживал со своими родственниками, было решено приватизировать. В результате право собственности на недвижимость получила внучка ветерана. Ситдикову в подаренной квартире оформили только прописку.

О приватизации ветеран пожалел после того, как между ним и его зятем произошёл конфликт: мужчина потребовал от пенсионера продать квартиру. Услышав отказ, он избил пожилого человека, за что впоследствии был приговорён 440 часам исправительных работ.

После этого ветеран решил вернуть квартиру себе квартиру на прежних условиях соцнайма. Пенсионер пода иск в Орджоникидзевский районный суд, где Ситдикову в требовании отказали, поскольку он передал жильё внучке по доброй воле. Аппеляцию на решение районного суда в Свердловском областном суде отклонили, подчеркнув, что ветеран имеет право проживать в квартире, но распоряжаться недвижимостью будет его родственница.