Молодежное пространство появится в каждом районе Санкт-Петербурга

Власти Санкт-Петербурга окажут поддержку общественному проекту по созданию в каждом районе города молодежных пространств. Первые такие точки могут появиться в 2019 году, сообщила в четверг ТАСС председатель комитета по молодежной политике и общественным организациям Юлия Аблец.

"На одной из стратегических сессий с молодежью был представлен проект, который вышел в финал — это развитие новых молодежных пространств. По сути, это доступное бесплатное помещение, куда молодежь может прийти для поиска единомышленников, поработать в том направлении, которое им необходимо. Врио губернатора Александр Беглов проект поддержал, я очень рассчитываю, что уже в этом году первые клубы мы увидим", — сказала Аблец.

По ее словам, такие пространства планируют создавать на базе подростковых молодежных центров. "Принципиальное условие — молодежь будет сама организовывать процесс, а мы их поддержим. Если нужно будет что-то согласовать, нужно будет небольшое финансирование — тоже вопрос решим", — добавила председатель комитета.

По словам Аблец, с 2019 года комитет изменил систему финансовой поддержки общественных проектов. Если раньше комиссия рассматривала проект и решала вопрос о компенсации затрат после воплощения идеи, то сейчас средства можно получить уже на старте реализации.

"В этом году мы меняем подход, можно прийти за авансированием — до 50% расходов можно получить заранее, и после реализации мы компенсируем оставшуюся сумму в рамках согласованного объема", — пояснила она.

Развитие студенческого движения

В 2019 году комитет также намерен пересмотреть формат работы студенческих клубов на базе вузов, чтобы вовлечь большее число участников. "По проекту "Социальная активность" (входит в нацпроект "Образование"), доля студентов, которые вовлечены в клубные студенческие движения, должна составлять 70% от учащихся к 2024 году. В 2018 году у нас было 3%", — уточнила Аблец.

Она отметила, что достичь этой цели в комитете надеются за счет применения практик, которые успешно реализуются в городе. "Есть, например, Политех, у которого мощный патриотический клуб. Если мы возьмем эту практику и распространим на другие учебные заведения, то больше ребят вовлечется в деятельность патриотических клубов. Есть вузы, в которых хорошо представлено добровольчество, например, Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Если там расскажут другим вузам, за счет чего им удается поддерживать это мощное волонтерское движение, то и количество волонтеров в вузах увеличится", — считает глава комитета.

По словам Аблец, в ближайшее время пройдет координационная встреча властей и представителей вузов. Она также уточнила, что в городе в 2019 году пройдет более чем 25 мероприятий для привлечения молодежи к добровольческому движению.