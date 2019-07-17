Россияне перестали обследовать сердце

Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, обследуют ли они свое сердце.

К сожалению, 46% (большинство) респондентов совершенно не посещают врачей для снятия электрокардиограммы (ЭКГ), не говоря уже о разноплановом исследовании сердца, которое является не менее важной процедурой.

36% опрошенных проходят обследование сердца очень редко, о чем сильно жалеют, ведь они понимают, к каким последствиям это может привести.

18% (то бишь меньшая часть) россиян обследует свое сердце каждый год, поскольку все-таки стараются следить за своим здоровьем.

Всего в опросе приняли участие 5 029 человек.

Ранее стало известно о том, что звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в больницу из-за проблем с сердцем и перенес операцию. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации канала, актер был госпитализирован в одну из клиник в Санкт-Петербурге по причине возникновения у него проблем с сердцем. В медицинском учреждении Кузнецов был прооперирован.

5 канал сообщает, что врачи оценивают состояние артиста после хирургического вмешательства как удовлетворительное.