Звезда КВН обратился к Путину во имя одиноких отцов

Участник команды КВН «Утомленные солнцем» Максим Бобков записал видеообращение, где обратил внимание на проблемы отцов, которым не позволяют видеться со своими детьми. Ролик доступен на YouTube.

Адресатами своего послания Бобков назвал президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову . По словам КВН-щика, законодательство, касающееся определения места жительства детей и их общения с отцами после развода, несовершенно и требует доработки.

Бобков обратил внимание на то, что регулярно платит алименты, трудоустроен и не имеет судимостей. При этом ни один орган власти не может защитить его право на отцовство и позволить встречаться с ребенком от предыдущего брака. Он уточнил, что бывшая жена «прикрывается ребенком, как щитом».

В своем монологе КВН-щик сказал, что в последние годы в России изменилось многое, кроме судебной практики.

«От лица всех отцов нашей страны, кто борется с системой за права своих детей, прошу обратить внимание на этот острый вопрос», — заключил он.

Бобков является композитором, актером и режиссером. Он также написал музыку для церемонии награждения на зимней олимпиаде в Сочи. Команда КВН «Утомленные солнцем», представляющая один из сочинских университетов, также являлась сборной Краснодарского края.