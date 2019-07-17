Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: kino-teatr.ru
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
"16 июля на 80-м году жизни не стало члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Прохорова Юрия Николаевича", — говорится в сообщении.
Прощание состоится 19 июля в 11:00 в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.
Юрий Прохоров родился 6 июля 1940 года. В 1967 году окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. В 1967-1971 годах — актер Севастопольского драматического театра им. Луначарского.
На его счету более 20 актерских работ. В качестве второго режиссера он работал с режиссерами Виктором Титовым ("Здравствуйте, я ваша тетя", "Адам женится на Еве", "Не ждали, не гадали!"), Владимиром Мотылем ("Расстанемся — пока хорошие", "Несут меня кони"), Игорем Масленниковым ("Что сказал покойник") и многими другими.
ТАСС: последние новости
Власти кировского Яранска извинились перед жителями, получившими письма о своей смерти В России ускорилась убыль населения Союз писателей Петербурга выдал справку о Борисе Стругацком для установки памятной доски
Общество , Юрий Прохоров , Игорь Масленников , Виктор Титов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ядерные испытания США создали еще один Чернобыль2
Росгвардейцев задержали за подброс наркотиков подростку35
Солистка «Блестящих» назвала виновных в провале группы4
Захарова ответила на «передачу» Японии Курил2
«Мне 13 лет»: Брошенное в море письмо нашли через 50 лет
Видео
01:06
Обнаружены новые свидетели по делу о крушении MH17
Происшествия Катастрофы
01:06
Пока вы не уснули: Конституции грозят новые изменения
В мире
00:24
Росгвардейцев задержали за подброс наркотиков подростку
Криминал Происшествия
00:50
Сбежавшие на Украину полицейские РФ вышли на связь
Общество
00:57
«Невеста» Лолита ответила на обвинения в алкоголизме
Шоу-бизнес
00:40
Лукашенко пришел с Путиным в монастырь и не перекрестился
В мире
00:38
В России прекратят выдачу бумажных паспортов
Общество
06:13
Москвичей призвали готовиться к ненастью
Погода Новости Москвы
00:49
Стали известны подробности развода «Мисс Москва»
Шоу-бизнес
00:38
Россияне получили извещения о своей смерти
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение