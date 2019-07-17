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«Чудовище!». Собчак вывела из себя Варламова 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
Популярный блогер Илья Варламов стал гостем шоу «Осторожно, Собчак!».
Варламов ответил на провокационные вопросы Ксении Собчак и стал очередной знаменитостью, пожалевшей об участии в передаче, пишет «Телепрограмма».
Так, во время съемок Собчак поставила Варламову в укор, что он поднимает проблемы города в своем блоге, а его собственный двор завален мусором и явно требует ремонта.
Кроме того, Собчак рассказала в эфире, что нашла в туалете Варламова журналы для взрослых.
В завершении программы ведущая предложила гостю обменяться аккаунтами в Instagram и опубликовать записи в блогах друг друга. Варламов от имени Собчак опубликовал рекламу своего блога, в то время как Ксения заявила о выдвижении Варламова на пост губернатора Санкт-Петербурга.
«Какое отвратительное шоу! Больше никогда не буду его смотреть! Ты чудовище!», — резюмировал Илья Варламов после интервью.
Общество , Ксения Собчак , Илья Варламов
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