«Чудовище!». Собчак вывела из себя Варламова

Варламов ответил на провокационные вопросы Ксении Собчак и стал очередной знаменитостью, пожалевшей об участии в передаче, пишет «Телепрограмма».

Так, во время съемок Собчак поставила Варламову в укор, что он поднимает проблемы города в своем блоге, а его собственный двор завален мусором и явно требует ремонта.

Кроме того, Собчак рассказала в эфире, что нашла в туалете Варламова журналы для взрослых.

В завершении программы ведущая предложила гостю обменяться аккаунтами в Instagram и опубликовать записи в блогах друг друга. Варламов от имени Собчак опубликовал рекламу своего блога, в то время как Ксения заявила о выдвижении Варламова на пост губернатора Санкт-Петербурга.