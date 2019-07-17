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В Москве возбудили уголовное дело из-за воспитания детей однополой парой 

РИА Новости + ещё 7 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Уголовное дело о халатности возбудили в Москве против сотрудников соцзащиты из-за воспитания двух усыновленных мальчиков в однополой семье мужчин, сообщает в среду СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино по факту ненадлежащего исполнения обязанностей", — говорится в сообщении.
По данным следствиям, двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков. В этой паре, полагает СК РФ, "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".
Как полагает следствие, сотрудники соцзащиты, зная об этой ситуации, не предприняли мер по защите детей "от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
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