В Москве возбудили уголовное дело из-за воспитания детей однополой парой

Уголовное дело о халатности возбудили в Москве против сотрудников соцзащиты из-за воспитания двух усыновленных мальчиков в однополой семье мужчин, сообщает в среду СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино по факту ненадлежащего исполнения обязанностей", — говорится в сообщении.

По данным следствиям, двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков. В этой паре, полагает СК РФ, "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

Как полагает следствие, сотрудники соцзащиты, зная об этой ситуации, не предприняли мер по защите детей "от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".