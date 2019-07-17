В России прекратят выдачу бумажных паспортов 

Выдача бумажных паспортов прекратится в 2022 году, заявил вице-премьер России Максим Акимов.
По словам вице-премьера, выдача электронных паспортов начнется в июле 2020 года, все комплектующие новой системы будут российскими, иностранные компании в процессе задействованы не будут.
«Потом динамично, по мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершим выдачу паспортов старого образца», — приводит ТАСС слова Акимова.
Переход на электронные паспорта не создаст лишних расходов для бюджета, заверил вице-премьер.
«Там возникнет кассовый разрыв, мы пока пошлины получим не столько, сколько потратим на создание системы, систему надо сначала создать, а потом эксплуатировать, но это уже детали», — добавил Акимов.