В России прекратят выдачу бумажных паспортов

В России объявили об окончании выдачи бумажных паспортов

. В России планируют прекратить выдачу бумажных паспортов к 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает РИА Новости.

Заместитель главы правительства уточнил, что получить электронный паспорт можно будет уже в 2020 году. По его словам, пилотным регионом станет Москва.

«Потом динамично, по мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны, в течение 2022 года завершим выдачу паспортов старого образца», — уточнил Акимов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По его словам, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Глава правительства уточнил, что российские предприятия микроэлектроники уже выразили готовность поставлять чипы для электронных паспортов, чтобы защитить персональные данные россиян от взлома и манипуляций.