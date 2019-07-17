Новый потоп: целый город в России уходит под воду

Благовещенск ушел под воду из-за сильнейших ливней, которые начались еще во вторник, 16 июля. Синоптики назвали нахлынувшие осадки «опасным метеорологическим явлением». В результате были подтоплены улицы, детские сады, больницы, а также частные секторы — люди перебираются по населенным пунктам вплавь. По данным метеорологов, такая погода сохранится в городе еще как минимум неделю.

В Благовещенске сильные ливни затопили улицы, дворы и социальные учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. Обильные осадки начались в центральной части Амурской области еще 16 июля. Синоптики Росгидрометцентра называют их «опасным метеорологическим явлением», которое способно нанести ущерб городской местности.

«По состоянию на 08:00 (02.00 по мск) 17 июля в управлении ЖКХ приняли порядка 140 заявок от жителей и организаций города на откачку воды. Все силы и службы города задействованы в устранении последствий мощного ливня», — заявили в администрации Благовещенска.

По данным мэрии, всего за сутки в городе выпало 61 мм осадков — это 47% месячной нормы или 139% декадной нормы. Эти данные превышают средние показатели в 1,5 раза.

В откачке воды с территорий образовательных, лечебных учреждений и других соцобъектов участвовала вся специализированная техника города. Несмотря на это людей пришлось эвакуировать из зданий, которым был принесен серьезный ущерб от подтопления. Так, шестерых детей увезли из реанимационного отделения детской областной больницы.

«В детской областной больнице работы велись и ночью. Были предприняты необходимы меры по эвакуации детей, находящихся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. К счастью, больницу не обесточило, вода серьезно не поднялась, в этом смысле все сложилось благополучно. Детей сегодня вернут, они будут продолжать находиться на лечении», — сообщили РИА «Новости» в горадминистрации.

По словам местных жителей, затопило также детские сады Благовещенска, из-за чего воспитатели просили родителей оставлять детей дома.

«Пройти спокойно нельзя, только резиновые сапоги, причем высокие, или всякие доски, настилы из подручного материала кидают. Садик как бы стоит внизу, и как дождь — так постоянно потоп!» — заявила горожанка Оксана «Амурской службе новостей».

Позже портал Amur.Info опубликовал ролик, на котором видно, как родители перекидывают детей через забор, так как вход в здание был затоплен.

Плохие погодные условия также привели к паводку на реке Бурхановка. В районах, находившихся рядом с водоемом, затруднен слив воды. Кроме того, ливни там привели к сбою в подаче электричества, которые ликвидировали более восьми часов.

Улицы Благовещенска затопило до такой степени, что люди передвигаются по городу вплавь.

«Мы с друзьями сидели дома, потом решили прогуляться. Вышли на [улицу] Дьяченко — посмотреть глубину. Нам вода была по колено, и мы решили проплыть немного, проверить, как это будет», — рассказал «Amur.Info» благовещенец Никита Руденко.

Однако местные жители потопу не удивлены — по их словам, город постоянно уходит под воду после сильных дождей. «Амурская — Комсомольская, от Калинина до Мухина, все в воде. Живу в частном секторе этого района, чтоб дом не затопило, пришлось окопаться. Это прям ежегодный ритуал для нас: при сильном дожде, лопату в зубы и копай окоп», — написал на своей странице в инстаграме один из жителей Благовещенска.

По данным синоптиков, дожди задержатся в Благовещенске еще как минимум на неделю — до 23 июля. Об этом РИА «Новости» сообщили в Амурском Гидрометцентре. «Погода сохранится неустойчивая, но, однозначно, интенсивность осадков будет меньше, чем накануне. Грозовые дожди мы не исключаем. К тому же ближе к 21 июля мы ждем выход юго-западного циклона, поэтому Благовещенск опять попадает в зону осадков», — отметили там.

От большого количества осадков пострадала не только региональный центр. Сильные дожди обрушились и на село Сергеевка Амурской области — 120% декадной и 40% месячной нормы осадков. В Шимановской районе синоптики зафиксировали 60% декадной нормы осадков, в городе Свободном — 66%, в селах Константиновка и Поярково — 66-68%.

Сельчане отмечают, что дожди размыли асфальтовое покрытие дорог, связывающих населенные пункты с областью.

«Осталась гравийка. Вчера был асфальт, прям отвечаю!», — рассказал житель села Чигири, его цитирует Amur. Info.

При этом, по словам представителя Дальневосточного Гидрометцентра, ливни не повлияют на уровень воды в амурских реках. «В этом регионе прошли ливни, которые вызвали подъем на отдельных реках, но без выхода воды на пойму и без угрозы хозяйственным объектам. Сейчас идет обычный для этого времени года спад уровня воды, связанный с отсутствием дождей, захватывающих все территории», — пояснил специалист ТАСС.