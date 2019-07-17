Поток уголовных дел: что не так с ЖКХ в Астрахани

В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса. Гужвинского и двух экс-министров ЖКХ подозревают в мошенничестве на сумму в 47 млн рублей. Замгенпрокурора РФ в ЮФО Андрей Кикоть накануне заявил, что в Астраханской области в сфере ЖКХ сложилась особенно неблагополучная ситуация, по сравнению с другими регионами ЮФО.

Астраханские следователи возбудили 17 уголовных дел в отношении местных бизнесменов и чиновников из сферы ЖКХ. Главным фигурантом стал исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский. Под следствие также попали два его предшественника, бывшие и действующие муниципальные чиновники, а также два предпринимателя из строительного бизнеса. Всех их подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СКР региона.

Как считает следствие, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ региона, превышая свои полномочия, незаконно предоставляли некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» субсидии из местного бюджета.

Деньги шли на оплату услуг коммерческой организации «ОАО „Социальные гарантии“, что нарушает Жилищный кодекс РФ и законодательные акты Астраханской области. Сумма ущерба от этих действий, по версии следствия, превышает 47 млн руб.

Следствие также выяснило, что бывшие главы муниципальных образований в Астрахани, Камызякском и Наримановском районах, ответственные за аварийное жилье, заключили контракт с двумя бизнесменами на строительство квартир для жильцов из ветхих домов. Они точно знали, что дома еще не построены до конца и не соответствуют первоначальным утвержденным проектам, однако подписали акты о приеме выполненных работ, указывает следствие.

Правоохранители также намерены выяснить, почему в реестр аварийных домов в рамках программы по переселению граждан на 2019-2024 годы не попали дома на улицах Ахшарумова и Лычманова в Астрахани. По мнению следствия, чиновники, ответственные за включение домов в список, просто бездействовали. Так, один из подозреваемых госслужащих рекомендовал жильцам аварийного дома самим собрать документы о признании их жилья непригодным.

В СКР отметили, что расследование уголовных дел находится на особом контроле руководителя СКР региона Ибрагима Могушкова. Источник РБК, близкий к руководству Астраханской области, сообщил, что дела были возбуждены после проверки Генпрокуратуры, инициированной главой региона Игорем Бабушкиным.

16 июля в Астрахань прибыл замгенпрокурора РФ в ЮФО Андрей Кикоть. Поводом для официального визита стали многочисленные заявления в прокуратуру о нарушении закона в сфере ЖКХ и бездействии чиновников.

»В Астраханской области в этой сфере сложилась неблагополучная ситуация по сравнению с другими регионами Южного федерального округа», — сказал Кикоть на встрече с жителями города.

По его словам, причиной многочисленных нарушений в этой области стали злоупотребления со стороны должностных лиц и недобросовестное исполнение контрактов подрядными организациями.

Это не первый случай уголовного преследования чиновников из сферы ЖКХ в регионе за последние годы. В 2017 году за мошенничество на два года колонии был осужден экс-министр ЖКХ Астраханской области Виктор Яковлев. По версии следствия, в 2012 году Яковлев, отвечая за реализацию программы «Чистая вода», достоверно знал, что водопровод в селах региона еще не готов, однако принял работы у компании «Каналводстрой» и перечислил бюджетные деньги на вымышленную реконструкцию очистных сооружений и строительство насосных станций. Ущерб областному бюджету был оценен в 50 млн руб.

В 2013 году за превышение должностных полномочий был осужден заместитель мэра Астрахани по ЖКХ Геннадий Диденко. Следствие установило, что бывший чиновник не проконтролировал выполнение муниципальной адресной программы по капремонту многоквартирных домов в городе, финансируемой за счет бюджетных средств и собственников жилья. В результате подрядные работы в одном из домов были проведены некачественно и не в полном объеме.

Он также перевел более 4 млн руб. из бюджета коммерческой фирме, которая не завершила подрядные работы в многоквартирном доме. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно.

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, призвал пресекать злоупотребления в сфере ЖКХ. Так, некоторые недобросовестные руководители используют откровенно мошеннические схемы, отметил он.

Путин заявил, что необходимо принимать меры в кратчайшие сроки, если подобные нарушения удается выявить. Он также обратил внимание, что ценообразование на услуги жилищно-коммунального хозяйства иногда требует серьезных разбирательств. Необходимо ограничить рост тарифов на услуги ЖКХ, сказал глава государства.