Союз писателей Петербурга документально заверил писательскую деятельность Бориса Стругацкого

Петербургский Союз писателей документально подтвердил факт писательской деятельности Бориса Стругацкого и даже поднял для этого архивы. Соответствующую справку требовал городской Комитет по культуре — без нее градоначальники отказывались разрешать установку мемориальной доски писателю.

Мемориальную доску Борису Стругацкому планируют установить на фасаде дома №4 по улице Победы, в котором писатель жил с 1964 по 2012 год. Однако Комитет по культуре отказался согласовывать ее появление до того момента, пока инициаторы не предоставят справку о том, что Стругацкий действительно вел литературную деятельность.

Союз писателей Петербурга извлек из архивов уникальные документы — заявление Стругацкого о приеме в Союз, а также список произведений и автобиографию, написанную его рукой. Справку также выдали — за подписью председателя Союза писателей Валерия Попова

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«21 апреля 1964 года Стругацкий Борис Натанович был принят в члены Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР в секцию фантастики. С 1991 года и до своей кончины писатель-фантаст являлся членом Санкт-Петербургской общественной организации «Союз писателей Санкт-Петербурга»», — говорится в тексте документа.

«Когда по моей инициативе в честь братьев Стругацких называли площадь, никто справок, что они писатели, не просил. Это даже не грустно, это смешно. Комитете по культуре мог бы просто заглянуть в энциклопедию, а не требовать справку. Это напоминает историю с великим поэтом Бродским, который справку, что он является поэтом, предоставить не смог, и был признан тунеядцем», — рассказал «Фонтанке» инициатор появления мемориальной доски Стругацкому, депутат ЗакСа и друг писателя Борис Вишневский. Борис Стругацкий — советский и российский писатель, сценарист и переводчик, создавший в соавторстве с братом Аркадием Стругацким несколько десятков произведений, ставших классикой современной научной и социальной фантастики. Однако сам Борис предпочитал говорить о произведениях как о «реалистической фантастике», где центральная роль отводится человеку и его судьбе, а иные планеты или техника будущего — не более, чем «декорации». После того, как в 1991 году умер Аркадий Стругацкий, опубликовал два самостоятельных романа.

Напомним, ранее дети братьев Стругацких решили выложить в открытый доступ все произведения писателей, включая неопубликованные произведения. А в 2016 году стало известно, что в Петербурге может быть создан музей писателей-фантастов братьев Аркадия и Бориса Стругацких. При этом квартира Бориса Стругацкого, в которой хранится часть архива писателей, не подходит для создания музея из-за своей небольшой площади. Планируется создать масштабную выставку.