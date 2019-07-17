МГУ вошел в число лучших университетов мира по версии рейтинга THE

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 38-е место и вошел топ-40 лучших университетов мира по версии репутационного рейтинга World Reputation Rankings 2019 Times Higher Education (THE), сообщили в пресс-службе МГУ.

Британская компания Times Higher Education 17 июля опубликовала репутационный рейтинг World Reputation Rankings 2019.

"Московский университет подтвердил статус одного из лучших университетов мира, заняв 38 место в престижном репутационном рейтинге THE. Такой результат — сумма нескольких составляющих. В науке: мы ведем наши исследования на передовом крае. Ученые университета входят в ведущие международные научные коллаборации (LIGO, ЦЕРН, ITER и другие). МГУ в свою очередь открывает собственные новые научные центры. Мы одни из первых в мире взялись за развитие квантовых технологий, когнитивных и нейронаук, цифровой экономики, новейших исследований космоса и Арктики. В наши центры едут работать ведущие зарубежные ученые, а учёные МГУ представляют Россию за рубежом. Идет активный обмен опытом, научным знанием", — сказал ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, слова которого приводит пресс-служба.

По словам ректора, в образовании университет ведет активную работу в области международной деятельности, за последние годы МГУ открыл филиалы в шести странах мира (Казахстанский филиал МГУ, филиал МГУ в Ташкенте, филиал МГУ в Баку, филиал МГУ в Душанбе, филиал МГУ в Ереване, филиал МГУ в Копере).

"В сфере обмена опытом: мы активные участники и организаторы ведущих международных конференций и конгрессов. 25 марта 2019 года МГУ стал площадкой для глобального международного форума "Университеты, общество и будущее человечества". Этот конгресс собрал несколько тысяч участников и гостей из зарубежных стран, различных международных организаций, российских вузов. Основной задачей форума было осмысление феномена высшего образования в глобальном мире, анализ глобальных тенденций развития высшей школы, роль и место российского высшего образования в мировом образовательном процессе. В общей сложности только за последние несколько лет МГУ посетили боле 10 000 зарубежных ученых", — отметил академик.

По его словам, успех вуза обусловлен эффективной работой по вышеупомянутым направлениям — в научной деятельности, образовательном процессе, международном позиционировании, обмене опытом, знаниями между представителями различных научных школ, учеными из других стран, которые совокупно и "дают выдающийся результат развития университета в целом, а как следствие — высокую репутацию МГУ в мире".

THE World Reputation Rankings 2019 — ежегодный рейтинг университетов с лучшей репутацией, выпускаемый журналом Times Higher Education.

Рейтинг репутации вузов составляется на основе закрытого опроса академического сообщества. Опрос переведён на 15 языков мира, этом году в нём участвовало свыше 10 тысяч авторитетных учёных из 138 стран. По результатам опроса, издание ежегодно ранжирует университеты и публикует списки самых авторитетных.