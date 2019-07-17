YouTube заблокировал канал «Ридуса» 

Канал «Ридуса» на YouTube был заблокирован, сообщается на сайте издания.
Согласно тексту на странице, на которую YouTube перенаправляет сотрудников «Ридуса», канал был заблокирован за нарушение условий использования Google или самого сервиса.
«Редакция имеет основания полагать, что причиной блокировки могли стать политически мотивированные жалобы украинских пользователей», — отмечает издание.
По версии журналистов, украинцы могли пожаловаться на интервью депутата ПАСЕ и парламента Финляндии Киммо Кильюнена о признании Крыма частью России и/или запись заседания суда над членом одного из украинских добровольческих батальонов Виталием Маркивым. Украинец был признан виновным в убийстве итальянского журналиста в Донбассе и приговорен к 24 годам тюрьмы.