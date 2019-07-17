Опрос показал отношение россиян к Украине

Согласно полученным результатам, 68% опрошенных хорошо относятся в Украине. При этом 12% из них относятся к соседней стране "очень хорошо". В свою очередь 12% отрицательно относятся к Украине, а 9% — очень плохо. Еще 11% затруднились ответить на вопрос.

Как отмечается, половина респондентов заявили, что никогда не были на украинской территории. 21% посещали Украину как туристы, 6% были в командировке, 4% родились на Украине и жили там к течение какого-то времени.