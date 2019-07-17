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Опрос показал отношение россиян к Украине 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношения россиян к Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно полученным результатам, 68% опрошенных хорошо относятся в Украине. При этом 12% из них относятся к соседней стране "очень хорошо". В свою очередь 12% отрицательно относятся к Украине, а 9% — очень плохо. Еще 11% затруднились ответить на вопрос.
Как отмечается, половина респондентов заявили, что никогда не были на украинской территории. 21% посещали Украину как туристы, 6% были в командировке, 4% родились на Украине и жили там к течение какого-то времени.
Ранее депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что украинские депутаты остались довольны после посещения России.
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Общество , Вадим Рабинович , ВЦИОМ
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