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Россиян призвали не вмешиваться в жизнь косуль 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Россиянам не надо подбирать в лесу детенышей косули и нести их в центры реабилитации, поскольку как правило они не нуждаются в помощи. Об этом в Facebook написала руководительница центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина.
По ее словам, в отелочный период многие грибники «находят» косуль и пытаются им помочь, нанося тем самым вред самим животным.
«Напрасно и мы, и охотоведы, и биологи каждый год увещеваем граждан — увидел косуленка в траве — иди мимо!» — посетовала Матюшина.
Она уточнила, что как правило животные не нуждаются в помощи, если они не ранены.
«Подавите в себе желание выкармливать животинку, играть в спасателя с целью оставить животное себе.
Косуля — не домашняя коза. То, что обычно ест коза, не подходит для косули. К сожалению, когда люди понимают глубину своей ошибки и начинают искать место или руки, куда можно сбагрить животное, бывает поздно», — отметила Матюшина.
До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Экология». Он, в частности, включает в себя федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», согласно которому в стране появится 11 специальных программ по увеличению популяции редких видов животных. Бюджет проекта составил 6,3 миллиарда рублей.
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