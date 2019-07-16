«Ваш телефон, пожалуйста»: что позволено росгвардейцам

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину. Также, по данным ведомства, сотрудники могут запросто задержать человека, осмотреть его вещи и даже изучить файлы в телефоне, если видят его причастность к какому-либо преступлению. В случае недостаточных оснований для того, чтобы назвать человека подозреваемым, его вежливо попросят показать документы на мобильном.

Росгвардейцы не обязаны представляться при обращении к гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что при обращении сотрудники могут не показывать удостоверение, а также не называть свою фамилию, должность и звание.

Помимо этого, правоохранители имеют полное право задерживать подозреваемых и досматривать их личные вещи. Если же у бойца нет оснований предполагать, что человек причастен к преступлению, то он может попросить его «в добровольном порядке предоставить телефон, а также с его согласия ознакомиться с содержащимися в нем медиафайлами».

Так пресс-служба Росгвардии ответила на запрос портала «ПроВладимир». 8 июля издание рассказало историю журналиста, которого остановил росгвардеец и потребовал его телефон для изучения содержимого. Редакция портала попросила ведомство уточнить полномочия бойцов.

В Росгвардии отметили, что, несмотря на разрешение не представляться, сотрудникам рекомендуют делать это, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Особенно это касается тех случаев, когда силовики имеют дело с уголовным или административным правонарушением.

На вопрос портала о том, почему у журналиста хотели изъять и осмотреть телефон, в пресс-службе пояснили, что бойцы имеют право задерживать подозреваемых в совершении преступления и осматривать их вещи — в том числе и мобильный телефон. Если человек, у которого потребовали какой-либо личный предмет, не числится в списке подозреваемых, то правоохранители лишь предлагают ему добровольно показать вещи и предоставить доступ к медиафайлам.

«Одновременно обращаем внимание, что визуальное изучение гражданина и находящихся при нем вещей с его согласия является осмотром, которое не требует процессуального оформления», — уточнили в ведомстве.

Что касается полного досмотра, то он регулируется статьей 27.7 КоАП РФ. В Росгвардии напомнили, что досматривать подозреваемого могут только сотрудники его пола, а также в присутствии двух понятых.

Напомним, что главной функцией росгвардейцев является охрана общественного порядка. Также сотрудники ведомства следят за оборотом оружия и могут работать во вневедомственной охране. Кроме того, они борются с терроризмом и охраняют государственную границу совместно с ФСБ . С марта 2018 года росгвардейцы также могут охранять губернаторов и глав республик, но при условии, что деньги за оказанные ими услуги поступают в федеральный бюджет.

Упрощение принятия на контрактную службу в Росгвардию являлось последим законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным , в отношении этого ведомства.

Согласно нововведению, теперь будущие сотрудники не проходят испытания, аттестацию, медосмотр, психологический отбор, а также проверку уровня образования, квалификации и физподготовки.

Отметим, что в апреле 2016 года Путин подписал указ о введении новой «Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». Ведомство стало новым подразделением МВД

Необходимость в создании нового органа исполнительной власти Путин объяснил тем, что бойцы этого ведомства в первую очередь будут заниматься борьбой с терроризмом и организованной преступностью.

«Очень рассчитываю на то, что войска национальной гвардии будут так же эффективно выполнять свои задачи, как это было до сих пор, и усилят свою работу на тех направлениях, которые считаются приоритетными. Что касается борьбы с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков, то, как мы и говорили, ФСКН переводим в систему Министерства внутренних дел, тоже обсуждали это с министром. Исхожу из того, что вся эта структура будет работать самодостаточно, самостоятельно, но в рамках МВД», — отмечал глава государства на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым, директором Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктором Ивановым, главнокомандующим внутренними войсками МВД Виктором Золотовым и первым замдиректора ФМС Екатериной Егоровой на встрече в апреле 2016 года.

На данный момент в Росгвардии служит 340 тыс. человек — это один из самых больших показателей среди российских силовых органов. Ими командует генерал Виктор Золотов, долгое время руководивший службой охраны президента России.