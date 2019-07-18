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За поддельные паспорта ужесточат наказание 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: TOBIAS SCHWARZ, REUTERS
Госдума приняла в третьем чтении два закона, которые будут ужесточать наказание за фальсификацию документов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, за приобретение, хранение, перевозку или сбыт поддельных паспортов, удостоверений и официальных документов, а также предоставляющих права или освобождающих от обязанностей будет введена уголовная ответственность.
Подделка в целях использования или сбыт документов будет наказываться 3 годами лишения свободы, либо принудительными работами.
Приобретение, хранение и перевозка фальсификата будет предполагать наказание до года.
Еще один закон ужесточит административную ответственность за подложные водительские удостоверения или документами, которые были получены "подразделениями по вопросам миграции".
Ложная информация, которая была подана для получения внутреннего и заграничного паспорта и для других документов, удостоверяющих личность человека, будет караться штрафом от трех до пяти тыс. рублей. Должностным лицам подделка обойдется от пяти до десяти тыс. рублей.
Ранее власти представили образец электронного паспорта, который будет гораздо сложнее подделать.
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Общество , Госдума
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