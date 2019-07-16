Минтруд объяснил невозможность двухнедельных новогодних каникул

Министерстве труда объяснили, почему 9 и 10 января 2020 года не сделали выходными праздничными днями, чтобы у россиян было две недели новогодних каникул. Об этом пишет «Российская газета».

В январе 2020 года нерабочими будут числа с 1 по 8, однако выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье) перенесли не на 9 и 10 января, а на 4 и 5 мая (понедельник и вторник). В министерстве это объяснили «рациональным использованием работниками выходных и нерабочих дней».

«Такой перенос выходных дней позволит соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса РФ о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха», — объяснили в ведомстве.

13 июля правительство утвердило календарь выходных на 2020 год. Россияне будут отдыхать восемь дней на Новый год — с 1 по 8 января, три дня на День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля и три дня с 7 по 9 марта в связи с Международным женским днем. Майские каникулы продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Кроме того, в 2020 году будут выходные с 12 по 14 июня на День России и в День народного единства 4 ноября.