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В Москве уволили четырех сотрудников МВД, занимавшихся делом Голунова 

ТК «Звезда» + ещё 16 26 минут назад
В пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что это произошло после служебной проверки.
Четыре сотрудника полиции УВД по Западному административному округу Москвы, которое занималось делом журналиста Ивана Голунова, лишились работы.
Как уточнили в пресс-службе столичного главка полиции, это произошло после служебной проверки.
«По результатам проверки принято решение об их увольнении из органов внутренних дел», — цитирует сообщение РИА Новости.
Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Он обвинялся в покушении на сбыт наркотиков. Свою вину журналист не признал. По решению Никулинского суда, его отправили под домашний арест. После проведения комплексных экспертиз 11 июня Голунова освободили и сняли с него все обвинения.
После этого президент РФ Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей генерал-майора полиции Андрея Пучкова и генерал-майора полиции Юрия Девяткина.
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