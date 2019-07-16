В Москве уволили четырех сотрудников МВД, занимавшихся делом Голунова

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что это произошло после служебной проверки.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка полиции, это произошло после служебной проверки.

«По результатам проверки принято решение об их увольнении из органов внутренних дел», — цитирует сообщение РИА Новости.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Он обвинялся в покушении на сбыт наркотиков. Свою вину журналист не признал. По решению Никулинского суда, его отправили под домашний арест. После проведения комплексных экспертиз 11 июня Голунова освободили и сняли с него все обвинения.