Уволенные из-за Голунова полицейские собрались засудить МВД

Трое сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы УВД ЗАО) были уволены из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова . Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Полицейских выгнали со службы с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе». В частности, сотрудники допустили нарушения, когда не предоставили задержанному своевременно адвоката и долго не давали связаться с родственниками.

Уволенные намерены судиться с МВД, так как считают, что оснований для этого не было. Полицейские утверждают, что адвокат Голунову все же был предоставлен, а запрет на звонки они объяснили тем, что журналист хотел связаться не с родственниками, а посторонними.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.