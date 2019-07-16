Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уволенные из-за Голунова полицейские собрались засудить МВД 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Трое сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы (УВД ЗАО) были уволены из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Полицейских выгнали со службы с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе». В частности, сотрудники допустили нарушения, когда не предоставили задержанному своевременно адвоката и долго не давали связаться с родственниками.
Уволенные намерены судиться с МВД, так как считают, что оснований для этого не было. Полицейские утверждают, что адвокат Голунову все же был предоставлен, а запрет на звонки они объяснили тем, что журналист хотел связаться не с родственниками, а посторонними.
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.
Последние новости
В России рекордно упали цены на сахар В Казахстане променяли «Газпром нефть» на Украину В Германии испугались возможного «неожиданного удара» России
Комментарии
Общество , Криминал , Происшествия , Иван Голунов , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили Путину ядерную сделку24
«Змей Горыныч» ВСУ уничтожил позиции своих войск155
В группе риска: кто из губернаторов не переживет выборы5
Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией23
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне29
Видео
00:40
Появилось видео с места падения самолёта в Чечне
Происшествия
00:16
На российском пляже найдены тела семи человек
Происшествия
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
01:16
Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой
Армия Оружие
00:32
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Происшествия
00:39
На что способен беспилотный разведчик «Корсар»
Армия Оружие
00:41
Турция отреагировала на санкции ЕС
В мире
00:31
Власти решили оздоровить россиян солью
Политика Общество
05:50
В группе риска: кто из губернаторов не переживет выборы
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение