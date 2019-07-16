Симоньян рассказала ЦРУ о встречах с Ассанжем

«Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем только что дал телеканал «Мы роемся в помойках в поисках русского следа» CNN и мои любимчики из ЦРУ. У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил. Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила. И в Twitter фоточки выкладывала. Кинуть ссыль?» — сыронизировала Симоньян в Telegram.

Вспоминая посещения основателя WikiLeaks, она написала:

«И чего мы ему туда только не носили. Кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки». Кроме того, Симоньян напомнила, что Ассанж был ведущим программы «Мир завтра» на телеканале RT. «Чумовая была программа. Сами нагуглите?» — добавила она.

«И выносили мы от Ассанжа тоже много чего. Вот, например. На прикроватном столике у меня лежит. Отпечатки пальцев надо? Их есть у меня. А за что он меня там благодарит, это уж вы как-нибудь сами. Зря вам, что ли, американские налогоплательщики зарплату платят. Наши сотрудники в том числе, между прочим», — добавила главред RT, опубликовав фото книги Ассанжа «Когда Google встретил WikiLeaks» с подписью автора.

К ироничному посту Симоньян присоединился и военный корреспондент Андрей Медведев : «Логично предположить, что далее мы увидим не менее мощные расследования зарубежной прессы. А именно:

— Русские тоже люди. У них есть голова, руки и ноги.

— Журналисты „Вестей“ освещают войну на Донбассе из Донецка и Луганска.

— У российских телеканалов есть бюро в Европе и США и русские журналисты общаются там с местными политиками.

— Москоу из зе кэпитэл оф Раша.

— Владимир Путин ходит на работу в Кремль!».

«Товарищи американские журналисты, вы реально все кукухой поехали, честно слово. Я же маленький был, в университете учился, CNN смотрел, думал, что это вот высший пилотаж в журналистике. А теперь? А теперь вас хватает только на то, чтобы делать морозные расследования и детей русскими пугать. Такая вот всемирная Бука из шкафа. … Стыдобища какая», –добавил журналист.

Напомним, телекомпания CNN утверждает, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы лично руководил публикацией компрометирующей информации из посольства Эквадора в Лондоне с целью вмешательства в американские выборы 2016 года.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан после встречи с главой МИД Эквадора Хосе Валенсией рассказал о достигнутых договоренностях касательно условий экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.