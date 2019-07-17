Грубо отказавшая больному фельдшер уволилась

В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному

Фельдшер скорой помощи Уфимского района в Башкирии, которая в грубой форме отказалась помогать мужчине, уволилась по собственному желанию, а надзорные органы внесли главврачу больницы предписание о недопущении таких фактов, сообщили в прокуратуре республики.

В конце июня в социальной сети "ВКонтакте" пользователи разместили видео, где женщина просит фельдшера скорой помощи помочь мужчине, которому стало плохо: он потерял сознание. На видео зафиксировано, что врач уткнулась в телефон и в грубой форме отказалась оказывать помощь. После размещения видеозаписи в соцсетях следственные органы Башкирии организовали проверку и сообщили, что инцидент произошел в селе Булгаково Уфимского района. Минздрав региона сообщал, что проведет служебную проверку.

Прокуратура тоже провела проверку и выяснила, что 24 июня экипаж скорой неотложной помощи Архангельской центральной районной больницы возвращался с вызова и остановился в селе Булгаково из-за поломки автомобиля.

"Фельдшер, отказав в помощи, нарушила правила медицинской этики, руководствоваться которыми ее обязывает федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Через день после инцидента фельдшер была уволена по собственному желанию", — сообщили в башкирской прокуратуре.

Надзорный орган внес главному врачу больницы представление об устранении нарушений и принятии мер по недопущению фактов несоблюдения правил медицинской этики персоналом лечебного учреждения.