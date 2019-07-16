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Минтруд объяснил перенос выходных в 2020 году 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство труда прокомментировало постановление о переносе выходных в 2020 году.
«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ», — напомнили в ведомстве, уточнив, что акт правительства о переносе выходных должен быть официально опубликован не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года, передает РИА «Новости».
Принятие актов о переносе выходных дней на другие дни в течение года допускается, если документ был опубликован не позднее чем за два месяца до даты устанавливаемого выходного дня.
Ранее сообщалось об утверждении переноса выходных дней в 2020 году, согласно которому выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая.
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Общество , Минтруд , Правительство РФ , РИА Новости
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