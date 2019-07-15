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Менее 500 человек пришли на митинг оппозиции на Трубной площади 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Фото: Википедия
Митинг оппозиции на Трубной площади провалился, его посетили менее 500 человек, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Общее количество протестующих не превысило 500 человек, включая журналистов, съемочные группы ряда телеканалов и полицейских. Сотрудники полиции, как и днем ранее, не препятствовали проведению мероприятия. Задержаний не было», — сообщил агентству осведомленный источник.
По его словам, несмотря на широкую пропагандистскую кампанию в соцсетях и СМИ, призывы прийти и выступить в поддержку оппозиционных кандидатов в формате «бессрочного» протеста жители города не поддержали митинг.
Как и днем ранее, кандидаты от оппозиции вывели на площадь сотрудников своих избирательных штабов. В митинге участвовали сотрудники Константина Янкаускаса, Сергея Митрохина и Сергея Цукасова, получившего положительный протокол о регистрации.
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Общество , Константин Янкаускас , Сергей Митрохин , АГН "Москва"
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