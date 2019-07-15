Менее 500 человек пришли на митинг оппозиции на Трубной площади

Митинг оппозиции на Трубной площади провалился, его посетили менее 500 человек, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Общее количество протестующих не превысило 500 человек, включая журналистов, съемочные группы ряда телеканалов и полицейских. Сотрудники полиции, как и днем ранее, не препятствовали проведению мероприятия. Задержаний не было», — сообщил агентству осведомленный источник.

По его словам, несмотря на широкую пропагандистскую кампанию в соцсетях и СМИ, призывы прийти и выступить в поддержку оппозиционных кандидатов в формате «бессрочного» протеста жители города не поддержали митинг.