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Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главу муниципального округа Красносельский и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина обвинили в использовании служебного положения на выборах. С таким обвинением выступил другой кандидат в депутаты МГД, член "ПАРНАСа" Михаил Конев.
Он опубликовал видео, где продемонстрировал, что Яшин использовал для продвижения своей кандидатуры и политической программы на выборах в МГД по 45 избирательному округу сайт совета депутатов.
Дело в том, что с сайта совета можно перейти по ссылкам на страницы Ильи Яшина в соцсетях, в частности, на канал в YouTube, где размещены агитационные ролики и материалы о ходе избирательной кампании.
Конев подчеркивает, что сайт совета депутатов создан и содержится на средства из бюджета района и его цель — освещение работы совета, а любая реклама, в том числе политическая, на нем запрещена. Конев добавил, что написал заявление в окружную избирательную комиссию, где попросил отказать Яшину в регистрации в связи с неоднократным использованием преимуществ своего должностного положения.
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Комментарии
Общество , Илья Яшин , Михаил Конев , Мосгордума , РПР-Парнас
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