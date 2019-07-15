В эфире НТВ показали «мертвые души» кандидатов в Мосгордуму

В листах подписавшихся за кандидатов в Мосгордуму были найдены «мертвые души», об этом соообщил член Общественной палаты Илья Ремесло , который опубликовал результаты расследования и привел фотографии могил тех, кто якобы поддержал выдвиженцев.

Дмитрий Гудков и Среди прибегнувших к такому способу кандидатов, по данным Мосизбиркома, оказались Любовь Соболь Иван Жданов , сообщает НТВ. Впрочем, они с этим категорически не согласны и в привычной для оппозиционных деятелей провокационной манере попытались оспорить решение о недопущении их на выборы.

«Мертвые души» — это классика», — говорит Илья Ремесло. Член Общественной палаты вместе с волонтерами отыскал на кладбище тех, кто, по его словам, поставил свои подписи в поддержку некоторых кандидатов в Мосгордуму. Усопшие избиратели нашлись в документах, которые подали в избирком Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, у тех, «кто громче остальных называет любую фальсификацию позорной», отметил Ремесло.

«Я свою задачу вижу в том, чтобы оградить от последствий общество, которое нагло хотят использовать. Они ведь даже уже мертвецов вовлекают в свои грязные политические игры», — добавил член ОП.

Помимо покойных нашлись подписанты и несуществующие, и те, чьи паспортные данные в базах не значатся. Например, у Соболь из 4 тыс. 940 подписей недействительными или недостоверными были признаны 725. Это больше 14,5%. А допустимый законом порог — 10%, что и стало основанием для отказа кандидату в регистрации, сообщили в Мосгоризбиркоме.

В общей сложности Мосгоризбирком забраковал документы девяти кандидатов, придерживающихся разных политических взглядов. Например, коммуниста Вадима Кумина или члена ЛДПР Василия Власова . Но как только статистика была озвучена, лишь так называемые несистемные оппозиционеры прибегли к своим привычным методам и призвали сторонников выйти на несанкционированный митинг в Новопушкинский сквер. Локацию вскоре решено было сменить — чтобы привлечь к себе внимание. Переместились к мэрии. И ничего, что московская мэрия по воскресеньям не работает. Из-за этого курьезнее смотрелась процессия стучащих в запертые двери.

«Осознав-таки, что здесь «хайпануть» не получится, митингующие двинулись к зданию городского избиркома. Попутно поменялись и лозунги. И уже не очень было понятно, чего вообще хотят эти люди? Например, зачем взяли в кольцо съемочную группу НТВ? Зачем устроили травлю по законам стаи?», — говорится в материале.

Оппозиционные активисты гуляли по Москве целый день, им никто не препятствовал. Но уже к вечеру, когда через головы полицейских полетели туристические коврики и палатки, которые собравшиеся намеревались здесь разбить, началось то, чего и добивались подопечные Соболь и компании. А вскоре на руках правоохранителей картинно расположилась и сама обиженная Любовь Соболь.

«И сами деятели хотели бы, чтобы их «повинтили». Это хайп и дает возможность опротестовать в суде отказ в регистрации: вот, мы же находились в заключении, нас же задержали и мы не могли принести нужное число подписей и документов», — сказал политолог Павел Данилин.

Самое интересное, что уголовное наказание за фальсификацию документов понесут вовсе не кандидаты, а волонтеры, которые собирали подписи. Некоторые из них, наверняка, осознанно участвовали в подделке данных избирателей. А большинство даже не догадывались, что их попросту используют.