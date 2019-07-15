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Москальковой удалось пообщаться с Вышинским 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что ей удалось немного пообщаться с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, и он "очень подавлен".
"Мне удалось немного пообщаться с Кириллом Вышинским, он очень подавлен. Несмотря на то, что он держится мужественно, видно было, что он еле сдерживается. Честно говоря, я тоже давно не была в таком эмоциональном состоянии от всего произошедшего", — сказала она.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
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Общество , Кирилл Вышинский , Татьяна Москалькова , РИА Новости
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