Москальковой удалось пообщаться с Вышинским

"Мне удалось немного пообщаться с Кириллом Вышинским, он очень подавлен. Несмотря на то, что он держится мужественно, видно было, что он еле сдерживается. Честно говоря, я тоже давно не была в таком эмоциональном состоянии от всего произошедшего", — сказала она.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.