В Чебоксарах вручили медали «В память о 550-летии города»

Церемония прошла во время заседания оргкомитета по празднованию Дня города.

Первой награжденной стала Почетный гражданин города Чебоксары Крета Валицкая, более 40 лет проработавшая на руководящих должностях в органах власти.

Медаль также получил Иван Долгушин, более 35 лет проработавший на заводе "Промтрактор". Во многом благодаря нему вырос Новоюжный район — самый большой жилой массив Чебоксар с развитой инфраструктурой.

Следующими награжденными стали генеральный директор кондитерской фабрики "Акконд" Валерий Иванов и президент строительно-промышленного холдинга "Честр-Групп" Анатолий Леонтьев , под руководством которого строились микрорайоны "Волжский-3" и "Новый город".