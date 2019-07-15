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В Чебоксарах вручили медали «В память о 550-летии города» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Церемония прошла во время заседания оргкомитета по празднованию Дня города.
Первой награжденной стала Почетный гражданин города Чебоксары Крета Валицкая, более 40 лет проработавшая на руководящих должностях в органах власти.
Медаль также получил Иван Долгушин, более 35 лет проработавший на заводе "Промтрактор". Во многом благодаря нему вырос Новоюжный район — самый большой жилой массив Чебоксар с развитой инфраструктурой.
Следующими награжденными стали генеральный директор кондитерской фабрики "Акконд" Валерий Иванов и президент строительно-промышленного холдинга "Честр-Групп" Анатолий Леонтьев, под руководством которого строились микрорайоны "Волжский-3" и "Новый город".
Юбилейную медаль получили также авторы учебного пособия "Мой город" кандидат исторических наук Антонина Данилова и профессор чувашского госуниверситета Татьяна Иванова, декан историко-географического факультета ЧГУ имени Ульянова Олег Широков, художник и дизайнер, автор талисмана празднования 550-летия Чебоксар Владислав Кондратьев и руководитель народного фольклорного ансамбля "Уяв" Зинаида Козлова.
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Комментарии
Общество , Анатолий Леонтьев , Валерий Иванов , Владислав Кондратьев , Олег Широков , Татьяна Иванова
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