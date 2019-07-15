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Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с сектой царебожников 

Вести.Ru 1 час назад
Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с сектой царебожников и ее духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Поклонская покинула секту
По его словам, эти сведения "в целом достаточно объективны", а произошло это "уже давно".
В комментарии изданию EADaily Соловьев отметил, что люди медийные, популярные, востребованные людьми и к тому же — занимающие высокие должности, "неизбежно становится объектом для возможного использования со стороны различных, не вполне чистоплотных особ, ищущих расширения своего влияния".
Такие "особы" просто так никого не отпускают из-под своего влияния — слишком много ими тратится сил для плетения своих сетей, отметил супруг Натальи Поклонской.
"Слава Богу, что удалось скинуть покров с этой духовной ловушки", — сказал Соловьев и признался, что "в связи с этим не стал объектом для приязни с их стороны".
Отмечается, что она даже не пригласила духовника на свадьбу с Соловьевым, и в последнее время у него не бывает.
Ранее позицию Натальи Поклонской, которая яро протестовала, в частности, против фильма "Матильда", не раз критиковали в Сети.
Кроме того, бурно обсуждался "Бессмертный полк" 2016 года, когда депутат Госдумы прошла в колонне "Бессмертного полка" с портретом Николая II.
Секта царебожников считает, что последний российский император Николай II стал искупителем греха за неверность своего народа, и проповедует необходимость всенародного покаяния за его убийство.
Вести.Ru: последние новости
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с сектой царебожников МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички
Комментарии8
Общество , Видео , Иван Соловьев , Наталья Поклонская , Николай II , Госдума , Екатеринбург
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