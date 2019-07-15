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В подмосковном Хотьково откроют центр долголетия 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Центр долголетия откроют в городе Хотьково городского округа Сергиев Посад Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства социального развития.
"С целью обеспечения доступности социальных услуг в городе Хотьково будет открыто отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Всего в городе проживает более 10 тысяч пенсионеров, и ранее его территория не была охвачена деятельностью социальных учреждений", — цитирует пресс-служба министра Ирину Фаевскую.
Отмечается, что для пожилых граждан в центре будет организовано горячее питание. Кроме того, пенсионеры смогут поучаствовать в программе "Активное долголетие". Ранее сообщалось, что в рамках программа пенсионеры могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.
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Общество , Ирина Фаевская , Московская область , Хотьково
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