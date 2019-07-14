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«Русскому негру», воевавшему в Донбассе, отказались выдать паспорт 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Чернокожему коммунисту Айо Бенесу из Донецкой республики отказали в российском гражданстве. Об этом журналистам рассказал сам Бенес.
«Сказали: «Извините, принимаются только те, у кого на руках паспорт Украины»», — цитирует Бенеса «Свободная Пресса».
Паспортная лихорадка в Донбассе. Как жители ДНР получают гражданство РФ 
Он отметил, что не согласен с бюрократическими проволочками в паспортном столе.
Также коммунист пожаловался, что от беженцев требуют украинский паспорт, тем самым игнорируя паспорта ДНР. По словам Бенеса, многие жители самопровозглашенной республики потеряли свои документы во время обстрелов.
Чернокожий боец армии ДНР Айо Бенес прибыл из Украины в Тюмень, чтобы получить российское гражданство. В разговоре с «URA.RU» он заявил, что в Донецке за российскими паспортами сейчас выстроились очереди по 500 человек.
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