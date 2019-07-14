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В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Как отметили в посольстве России, россияне будут отправлены на родину не позднее вторника, 16 июля. В настоящее время они находятся в зоне содержания недопущенных пассажиров.
«Посольство России продолжает следить за ситуацией и в рамках своих компетенций оказывает российским гражданам содействие», — сказал RT атташе посольства Дмитрий Шибилов.
По его словам, группа россиян прилетела в Южную Корею рейсом авиакомпании S7 13 июля.
«При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях», — отметил он.
6 июля в посольстве России в Мексике сообщили о недопуске в страну группы граждан, состоящей из семи россиян.
7 июля стало известно, что ещё 14 человек с российскими паспортами не пропустили через пограничный контроль в мексиканском Канкуне.
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Комментарии38
Общество , Азия , АК S7 , Инчхон , Южная Корея
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