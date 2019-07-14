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МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве 

Вести.Ru + ещё 24 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Новопушкинском сквере в центре Москвы в воскресенье, 14 июля, собрались кандидаты в депутаты Мосгордумы. Как заявили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, они намеревались провести незаконную акцию под видом встречи с избирателями. В этой связи полицейские обратились к людям с просьбой разойтись. Свой призыв они неоднократно повторили по громкой связи.
По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Из Новопушкинского сквера участники акции направились в сторону московской мэрии на Тверской улице, оттуда они планируют дойти до Мосгоризбиркома. Людей сопровождают сотрудники правоохранительных органов.
Из-за этого шествия движение по тротуару на Тверской улице сильно затруднено. Нелегко проехать по Тверской и на автомобиле: часть полос для движения транспорта, в том числе общественного, закрыта, передает РИА Новости.
Информацию о проведении встречи с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве ранее распространили в соцсетях кандидаты в депутаты Мосгордумы от оппозиции: Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Встреча должна была проходить под лозунгом "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". На нее собрались в том числе сотрудники избирательных штабов оппозиционных кандидатов.
Городской избирком ранее выявил более 10 процентов бракованных подписей при проверке подписных листов Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина, что означает, что их кандидатуры будут сняты с выборов. Кандидаты, со своей стороны, заявили, что будут оспаривать результаты проверки.
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Общество , Константин Янкаускас , Сергей Митрохин , Дмитрий Гудков , Илья Яшин , Любовь Соболь , Мосгордума , Правительство Москвы , МВД , РИА Новости , Интерфакс , Москва
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