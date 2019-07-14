Огромный гарем, слитки золота и секреты долголетия. В какой роскоши купался Чингисхан

«Лента.ру» продолжает цикл статей о роскошной жизни диктаторов и правителей. В прошлый раз мы рассказывали о царице Египта Нефертити, которую обожал все мужчины, даже Адольф Гитлер. На этот раз речь пойдет о Чингисхане. Одни называли его «покорителем Вселенной». Другие считали Чингисхана тираном, безжалостным и беспощадным захватчиком. Информация о легендарном завоевателе довольно противоречия — летописи писались в основном после его кончины, поэтому сама фигура правителя обросла легендами. Доподлинно известно, что он обладал несметными богатствами. Среди сокровищ правителя были золотые шлем и кольчуга, седла и доспехи, а также трон и юрта. Однако они были спрятаны более восьми веков назад, найти их не могут до сих пор. Считается, что в наши дни великий полководец был бы миллиардером, заткнувшим за пояс самого Билла Гейтса

На золотом троне

«Все сидели тесным полукругом на коврах. Один Чингисхан сидел выше других на золотом троне. Спинка трона была искусно сделана китайскими мастерами в виде сплетающихся "счастливых драконов", играющих с "жемчужиной", похожей на морскую медузу с длинными лапками, а ручки трона изображали двух разъяренных тигров. Это кресло, чеканенное из золота, каган (великий хан — прим. «Ленты.ру») захватил во дворце китайского императора и в походах возил с собой», — описывает один из пиров монгольского диктатора Василий Ян в своей книге «Чингиз-хан».

По словам автора, молодая жена лидера Кулан-Хатун вся сверкала драгоценными ожерельями и золотыми браслетами, нанизанными на ее руки от кисти до плеча, а слуги-китайцы разносили присутствующим золотые блюда с едой и золотые чаши с кумысом и красным вином.

Говорили, что на том пиру Чингисхан поразил гостей роскошью этой посуды из драгоценного метала, а также обилием и разнообразием угощений и напитков.

«Из-за шелковой занавески шатра слышались пронзительные песни китайских певиц, звуки флейт и тростниковых свирелей», — пишет Ян.

Сам Чингисхан сидел на троне, подобрав под себя ноги и, громко чавкая, брал куски жареного мяса с блюда, которое перед ним держал, стоя на коленях, китайских слуга.

Человек, больше всего на свете любивший воевать

На протяжении веков имя Чингисхана было синонимом беспощадного и жестокого завоевателя, топившего врагов в крови и стершего с лица земли многие народы. Во времена его правления применяли жестокие пытки. Одной из самых популярных пыток было заливать в горло и уши жертвы расплавленное серебро или же сгибать врага назад так, пока у него не ломался позвоночник.

Захватывая все новые территории, хан обычно не церемонился с врагами, а оставшихся женщин отдавал своим воинам или же устраивал своего рода конкурсы красоты среди пленниц, выбирая себе самую красивую. Она отправлялась в его многочисленный гарем. Сколько жен и тем более детей было у правителя — не сообщается.

Известно только, что он был великим полководцем, не раз одерживавшим победы над противником, превосходящим его по численности. Нередко он превращал врагов в соратников. Рассказывали легенду о том, что в 1201 году Чингисхан был ранен лучником из вражеского войска. Тот бой выиграли монголы. Тогда правитель велел разыскать того, кто в него стрелял, однако сказал, что лучник попал в его коня. Когда воина нашли, то Чингисхан вместо того, чтобы как-то наказать его, предложил ему перейти на сторону монголов, даровав высокий титул. Считается, что эта военная хитрость очень помогала ему одерживать в сражениях одну победу за другой.

Мода при Чингисхане

При этом правитель не умел ни читать, ни писать. Однако его воля и прекрасные навыки воина, оратора и организатора с лихвой компенсировали это. Помимо этого, несмотря на свою жестокость, Чингисхан был религиозно терпимым правителем. Он изучал ислам, буддизм, даосизм и христианство. Говорили, что он мечтал сделать Монгольскую империю государством, в котором бы не было религиозных распрей.

Для своих родных и близких соратников он был щедрым и довольно приветливым человеком. В его распоряжении были все возможные богатства и блага того времени, однако сам хан чурался всяческих излишеств и чрезмерной роскоши, подобающей ему по статусу, довольствовался малым, к чему и призывал своих сподвижников.

Однажды он решил проучить воинов, которые начали облачаться в роскошные одежды, совсем не подходящие для походов. Он попросил их одеться в ткани из тончайшего китайского шелка и пошел с ними к народу через кусты терновника и других колючих растений. Когда они вышли к собранию, вся шелковая одежда оказалась разодрана в клочья. Выступая перед всеми, полководец указал на непригодность такой одежды. То же самое он сказал и о различных яствах, призывая монголов вернуться к молочной и растительной молочной пище.

Впрочем, нельзя сказать, что Чингисхан одевался совсем просто — он любил щеголять в соболиной шубе и белых замшевых сапогах.

Секрет долголетия

Находясь в преклонном возрасте, Чингисхан, заботившийся о своем здоровье и долголетии, стал активно искать опытных лекарей, которые помогли бы ему стать бессмертным. Тогда соратники посоветовали правителю обратиться к одному старцу, живущему в горах.

Хан отправил к мудрецу своего сановника, приказав подарить тому золотую пайцзу с изображением разъяренного тигра и именное письмо. В нем он сообщал: «Небо отвергло Китай за его чрезмерную роскошь и надменность. У меня же, обитателя северных степей, нет распутных наклонностей. Я люблю простоту и чистоту нравов, отвергаю роскошь и следую умеренности. У меня всегда единственное холщовое платье и одинаковая пища. На мне такие же лохмотья, как на конюхах, и я ем так же просто, как корова». Далее он убеждал старца, что царства, которое он создал, не было с древнейших времен. «Звание мое велико, и обязанности важны (…) Пожалей мой народ. Или же из милости ко мне сообщи средство для продления жизни», — просил полководец.

Изначально китайский мудрец наотрез отказался ехать к Чингисхану, однако потом все-таки решил отправиться в долгий путь на встречу с ханом. Дорога заняла два года. Войдя в шатер к великому полководцу, он не стал вставать на колени, а лишь поклонился.

«Чингисхан, темнолицый, с рыжей поседевшей бородой, в черной круглой шапке с большим изумрудом и тремя лисьими хвостами, падавшими на плечи, сидел на золотом троне, подобрав ноги. Он всматривался немигающими, зеленоватыми, как у кошки, глазами в старого мудреца, дряхлого и нищего, от которого теперь ожидал своего спасения. Чингисхан был, как и его гость, в простой холщовой черной одежде, и волосы бороды у него также были покрыты белым инеем старости», — сообщали летописи.

Старец сразу признался, что лекарства, дарующего долголетие, не существует. Хан поблагодарил его за честность и оставил при себе. На протяжении нескольких лет мудрец жил при Чингисхане, делясь с правителем своими знаниями и соображениями. К некоторым из них тот прислушивался.

В Монголии уверены, что многие советы китайского старца помогли правителю, создавшему великую Монгольскую империю. В этой стране хан почитается как народный герой. О его жестокости там говорить не принято. В советское время любые упоминания о правителе были запрещены, однако после развала СССР о полководце заговорили свободно. В его честь назвали международный аэропорт в столице страны Улан-Баторе, переименовали целые площади, отели, построили университеты. Его портрет теперь красуется на различных бытовых товарах, марках и даже местных денежных банкнотах. В 2008 году в стране на берегу реки Туул возвели конную статую Чингисхана высотой 40 метров.

Клады завоевателя

Не только жизнь полководца, но и его смерть окутана тайнами. Согласно записям купца и путешественника Марко Поло , ссылавшегося на древние восточные рукописи, во время осады Тангутского царства в 1227 году, стрела противника попала в колено хана. Началось заражение крови, которое и привело к смерти. Китайские источники в свою очередь утверждают, что великий полководец, завоевавший практически полмира, скончался от того, что во время осады города отравился парами, исходящими от мусора, городских нечистот и разлагающихся трупов.

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Татарские летописи предлагают самый необычный вариант — Чингисхана убила тангутская царица. Она попала в гарем полководца и во время брачной ночи перегрызла горло захватчику, вероломно разграбившему ее родину. Впрочем, у этой версии особо нет доказательств.

После смерти Чингисхана остались несметные богатства, которые не перестают тревожить умы его потомков. По словам историков, речь идет о пятистах тоннах золота и трех тысячах тонн серебра в слитках. Согласно легенде, великий завоеватель, предчувствуя свою кончину, перед последним походом распорядился переплавить драгоценности в слитки и спрятать все свои богатства в семи колодцах.

Однако некоторые изделия так и остались нетронутыми. Говорили, что десятки лошадей, навьюченных сокровищами, растянулись на несколько километров. Они везли голубой алмаз, снятый со лба богини Шивы, золотой самородок весом 78 килограммов, золотую кольчугу и золотой шлем, принадлежавшие Чингисхану, а также золотые седла и доспехи, золотую юрту и трон.

Воинов, которые прятали сокровища Чингисхана, тут же казнили. Чтобы избежать малейшей утечки информации, вслед за ними отправились и сами палачи. Где находится могила завоевателя, тоже неизвестно. Монгольские историки полагают, что последнее прибежище легендарного хана расположено в горах к северу от Улан-Батора, их китайские коллеги уверены, что речь идет о совершенно другом месте.