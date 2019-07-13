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Активисты усмотрели «пропаганду суицида» в романе Льва Толстого 

News.ru 1 час назад
Фото: Мосфильм
Члены группы «Позитивный Татарстан» предложили изменить содержание романа Льва Толстого «Анна Каренина», чтобы избавиться от «пропаганды суицида» в тексте.
Активисты призвали министра культуры республики Ираду Аюпову, а также режиссёров нескольких местных театров изменить содержание литературного произведения. По их мнению, творение классика необходимо закончить «более позитивно», передаёт kazanfirst.ru.
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Как ранее писал News.ru, в Нью-Йорке стартует фестиваль искусств «Вишнёвый сад», который начнётся с открытого показа картины «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова. Пройдёт показ в парке района Стейтен Айленд.
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