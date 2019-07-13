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Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж. Об этом «Медиазоне» сообщила активистка Дарья Серенко.
Собеседница издания рассказала, что девушка жила с родителями в московской квартире и протестовала против принуждения к замужеству. Члены семьи отобрали у нее паспорт, не выпускали из дома, в том числе на учебу. Она обращалась к правозащитникам из «Правовой инициативы» и писала, что боится за свою жизнь.
«Они найдут меня и в лучшем случае закопают где-нибудь в лесу, как величайший позор человечества, а в худшем — я все-таки выйду замуж», — утверждала она в письме.
Несколько недель девушка готовилась к побегу и 5 июля поселилась в центре «Китеж». Она исчезла через пять дней, оставив документы и деньги. 12 июля ей удалось связаться с подругой и сообщить номер рейса, на котором ее повезут в Чечню.
«Она сказала, что ее накачивали лекарствами и фенибутом. Она сообщила, что хотела покончить с собой, но родители ей этого сделать не дали», — отметила активистка.
Вечером 12 июля волонтеры обратились в полицию. Сотрудники МВД России связались с родителями, и те сказали, что с дочерью все в порядке. На следующий день в аэропорту «Внуково» активисты нашли девушку: ей перекрасили волосы, она странно себя вела и выглядела «заторможенной». Родственники не дали им поговорить, и семья улетела. Полицейские отказались вмешиваться, сказав, что у них нет для этого оснований.
Серенко предположила, что родственники знали о романе девушки с русским парнем и поэтому так торопились увезти ее. Отмечается, что в настоящий момент этот парень получает угрозы.
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