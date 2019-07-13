Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Таврида» передала отреставрированные артефакты IX-X веков крымскому музею 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В пятницу, 12 июля, в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» молодые художники передали отреставрированные предметы старины в фонд музея-заповедника «Судакская крепость».
В музей реставраторы передали два предмета: кувшин IX века и амфору X века, найденную в портовой части Судакской крепости, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Вместе с участниками к реставрационным работам привлекались студенты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова (МГХПА им. Строганова) и колледжа Дизайна, Архитектуры и Реинжиниринга №26 (26 КАДР).
Оба предмета были сильно повреждены, у амфоры отсутствовало дно, но совместными усилиями удалось восстановить амфору и кувшин.
«Главное в работе реставраторов — сохранение культурного наследия. Наша работа меняет обывательское отношение к истории на ценностное. Здесь, на форуме, мы завершили большую работу по восстановлению двух экспонатов и сегодня передали их в местный музей. Мне очень важно, чтобы в музеях выставлялись цельные предметы истории», — рассказал участник форума Ярослав Минаев.
Художник-реставратор, член Союза художников России, эксперт форума Владимир Стразов высказался о проделанной работе: «Художник-реставратор не должен вмешиваться в исторические процессы, добавлять свое видение, самовыражаться в работе, тем самым искажать данность. А уж тем более идти на поводу у мошенников, желающих ради наживы, исказить произведение искусства. Это самый важный этический принцип. Современным художникам-реставраторам не хватает практики. Им нужно практиковаться больше, не ограничивать себя одним регионом».
Передача отреставрированных работ прошла в рамках девятой смены «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим» форума «Таврида 5.0». Ее участники — более 400 кураторов, продюсеров, художников, скульпторов, теоретиков, арт-критиков и реставраторов.
Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция „Таврида“ (окончание строительства в 2022 г.).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Утвержден список выходных дней на 2020 год Малахова записали во враги Украины Телемост России и Украины «Надо поговорить!» вышел в эфир
Комментарии
Общество , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валенса заподозрил РФ в тайной игре24
Немцы отреагировали на недомогание Меркель236
Зеленскому помешал Дарт Вейдер32
В РФ заявили о готовящихся фейках об окружении Путина325
Трагедия на реке Шуй: найдена 10-я жертва13
Видео
00:40
«Пуск!»: С Байконура стартовал «Протон-М»
Наука и техника Наука
02:05
Валенса заподозрил РФ в тайной игре
В мире
00:34
Спор Зеленского с главой фискальной службы попал на видео
В мире Украина
05:01
Названы гонорары грузинских артистов в России
Шоу-бизнес
00:31
Немцы отреагировали на недомогание Меркель
В мире
07:18
В РФ заявили о готовящихся фейках об окружении Путина
Политика Войска
01:03
Зеленскому помешал Дарт Вейдер
В мире Украина
00:45
Галкин предупредил поклонников о мошенничестве
Шоу-бизнес
01:10
Утвержден перенос выходных в 2020 году
Общество
00:20
В Анкару привезли новую партию С-400
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение