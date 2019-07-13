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Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца» 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец".
По ее словам, данное решение является "особой формой шизофрении".
Она пояснила, что Малахова внесли в "Миротворец" за то, что он провел российскую программу на российском телеканале.
Кроме того, добавила она, в рамках передачи он призывал к миру и говорил о дружбе между украинцами и русскими.
"Вывод простой: было бы желание — повод всегда найдётся. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь", — заключила Скабеева.
Ранее Малахова внесли в список "Миротворца".
Ведущего обвиняют в том, что он принял сознательное участие "в информационно-пропагандистской провокации России".
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Общество , Андрей Малахов , Ольга Скабеева
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