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«Особая форма шизофрении»: Скабеева заступилась за Малахова 

Рамблер + ещё 10 51 минуту назад
Фото: @olgaskabeeva
Российская телеведущая предложила внести всех россиян в базу украинского сайта «Миротворец». Так журналистка Ольга Скабеева прокомментировала внесение Андрея Малахова в черный список портала «Миротворец».
«Это какая-то особая форма шизофрении — Малахова вносят на «миротворец» за то, что он провёл российскую программу на российском ТВ. И призывал в рамках этой программы к миру… рассказывал, как дружны украинцы и русские. Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил. Безрассудная провокация с его стороны. То есть вывод простой: было бы желание — повод всегда найдётся. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь», — написала телеведущая в Telegram.
Ранее стало известно, что российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу украинского портала «Миротворец» после телемоста между Москвой и Киевом. Ведущего обвинили в «пропаганде» и «деяниях против национальной безопасности Украины».
Комментарии37
Общество , Андрей Малахов , Ольга Скабеева
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