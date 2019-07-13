«Участник информационной провокации»: Андрей Малахов попал на «Миротворец»

Российский телеведущий Андрей Малахов был включен в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» после прошедшего 12 июля телемоста между РФ Украиной «Надо поговорить».

В конце прошлой недели телеканал «Россия-1» анонсировал совместный с каналом NewsOne телемост «Надо поговорить», в котором рядовые жители двух стран, а также деятели науки, культуры и спорта могли бы пообщаться друг с другом.

Однако после поступивших угроз, украинский телеканал отменил эфир. При этом телемост все же состоялся, но исключительно в эфире российского ТВ. Его ведущими стали Андрей Малахов и Мария Ситтель

По версии «Миротворца», Малахов принял участие в «информационно-пропагандистской провокации России», организованной «антиукраинским пропагандистским каналом».

Украинский сайт «Миротворец» называет себя базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса. На деле же он публикует личные данные журналистов, деятелей культуры и искусства, а также политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.

По мнению политолога Дмитрия Куликова, телемост Москва-Киев выпукло показал, чего боится украинская власть, инициировавшая уголовные дела против NewsOne, и насколько она смешна и жалка в этом страхе. И чем больше украинцев увидит этот страх, тем ярче и представительнее будут следующие телемосты, уверен он.