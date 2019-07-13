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Во Владивостоке появилось «оранжевое» море 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: vdk_news24 Instagram
Пользователи в соцсетях активно обсуждают необычное явление.
Во Владивостоке часть моря приобрела оранжевый цвет. Произошедшее жители сняли на видео и выложили в сеть, теперь пользователи гадают, чем может быть вызвано такое изменение привычного вида воды.
«Это вроде как цветение какой-то водоросли», — пишет maksyl8387
«Море загажено всякой хренью, вот и итог», — предполагает weda_1212
«Это либо водоросли зацвели, либо микроскопические рачки вывелись, есть такие типа криль», — сказала tantosina.
По словам специалистов, которые приводит PRIMPRESS, это цветение водоросли Noctiluca scintillans. Они выделяют вещество такого цвета, которое и выходит к берегу.
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Общество , Владивосток
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